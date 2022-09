Veríssimo antevê um Sporting "a procurar a vitória" mas garante que Estoril está preparado

O treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, reconheceu esta quinta-feira que espera um Sporting "a procurar a vitória" e mostrou-se alerta para essa situação no jogo entre os dois conjuntos, pela I Liga de futebol.

"Estamos a falar de 16 jogadores que saíram, 15 que temos a entrar... portanto são mexidas profundas no plantel e neste momento este não está fechado. Alguns jogadores vão chegando e naturalmente vão tendo o seu tempo para se adaptarem a uma nova realidade," lembrou o técnico, num vídeo de antevisão lançado pelo Estoril Praia nas suas redes sociais.

Nélson Veríssimo não valoriza a fase menos positiva que o Sporting atravessa e aguarda um adversário poderoso: "Os resultados mais recentes que a equipa do Sporting tem feito não nos dizem muito, porque sabemos que a sua equipa vai tentar dar uma resposta relativamente a esses dois resultados".

"Nos momentos certos vamos atacar os espaços que acreditamos que temos de atacar para ferir a estratégia do Sporting. Portanto, acreditamos que irá ser um jogo bem disputado e competitivo, naturalmente as pessoas vão dar favoritismo ao Sporting, mas também acreditamos que teremos uma palavra a dizer," prometeu Nélson Veríssimo.

O apoio das hostes estorilistas será, acrescenta, fundamental. "Acreditamos que iremos ter uma boa moldura humana para, acima de tudo, assistirmos a um bom espetáculo e que no fim possamos sair satisfeitos do jogo com a exibição que fizemos," concluiu o líder técnico do Estoril Praia.

Estoril Praia e Sporting defrontam-se esta sexta-feira, pelas 21:15, em jogo pela quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, onde se aguarda uma assistência muito perto da lotação esgotada.