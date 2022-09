Conceição assume vontade de voltar às vitórias: "Cabe-nos fazer o que não fizemos no último jogo

O treinador do FC Porto admitiu esta sexta-feira que os 'dragões' têm de fazer "o que não fizeram no último jogo", derrota com o Rio Ave, para vencer o Gil Vicente, na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sérgio Conceição salientou as dificuldades que espera encontrar em Barcelos, perante "uma equipa bem organizada". "Esperamos um jogo à imagem do que tivemos fora até agora, jogo difícil, contra equipa bem organizada, com competição em cima, esteve na Liga Conferência Europa, isso dá sempre mais ritmo, olhar para o que é um treinador experiente, com mais de 150 jogos na Liga e uma equipa que fez um campeonato excelente no ano passado", disse o treinador.

Sérgio Conceição refere que espera um jogo competitivo ", como são sempre as deslocações a Barcelos". "Cabe-nos fazer o que não fizemos no último jogo e ganhar os três pontos", frisou o treinador em conferência de imprensa de antevisão do encontro deste sábado, lembrando a derrota por 3-1 na deslocação a Vila do Conde na ronda anterior. O técnico da equipa 'azul e branca' salientou ainda a confiança que tem no atual plantel do FC Porto, um dia depois ao fecho do mercado.