Depois de tanta especulação, já se sabe em que clube vai jogar Cristiano Ronaldo

Durante o mercado de transferências, o nome de Cristiano Ronaldo foi o mais falado. Depois de muitos rumores sobre uma possível mudança de clube e contra todas as expectativas, o craque português acabou por ficar no Manchester United.

Chelsea, Bayern de Munique, Barcelona, Atlético de Madrid, Nápoles e até o Sporting. A lista de clubes aos quais Cristiano Ronaldo foi associado durante o verão é grande. A única convicção que existia era a de que no Manchester United não ia ficar.

O facto de falhar a qualificação para a Liga dos Campeões abriu logo a possibilidade de saída no final da última temporada. Com as férias do jogadores acabou por ficar mais calmo.

O clube anunciou um novo treinador, deixou sair alguns jogadores como Paul Pogba ou Juan Mata e começou a construir a nova equipa. Mas as primeiras semanas de mercado revelaram alguma inatividade, algo que terá incomodado Cristiano Ronaldo. A falta de ambição demonstrada era mais uma razão para procurar outro clube.

Dada como praticamente garantida a saída de Cristiano Ronaldo, os destinos mais prováveis eram os clubes qualificados para a Liga dos Campeões: Barcelona, Bayern Munique e Chelsea foram os primeiros clubes a serem associados, mas nenhum avançou para a contratação. Aliás, o Bayern Munique rejeitou essa compra publicamente. Já o Barcelona alimentou a ideia, mas sem se comprometer.

Mais tarde começaram a aparecer outro tipo de clubes como o Nápoles e o Borussia Dortmund, mas as reações às notícias eram quase sempre as mesmas. Quem esteve desde cedo ligado ao tema e com alguma insistência foi o Sporting – o clube de formação do craque.

No final das contas e depois de tantas notícias sobre alegados interesses, Ronaldo acabou por ficar em Manchester. Com 37 anos de idade, Ronaldo vai falhar a fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez nos últimos 19 anos.

Desde julho, muitos foram os que falaram sobre o futuro de Ronaldo e sobre as atitudes que teve, quase não se soube o que o jogador pensava. No Instagram, Ronaldo fez uma promessa: num comentário a uma publicação sobre o próprio, disse que iria esclarecer aquilo que diz ser muitas mentiras sobre este verão.