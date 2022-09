Benfica renova contratos de António Silva e Henrique Araújo até 2027

Os jovens futebolistas António Silva e Henrique Araújo, vencedores da UEFA Youth League, e que integram esta época o plantel principal do Benfica, renovaram os seus contratos até 2027, anunciou o clube da Luz.

"O Sport Lisboa e Benfica renovou os contratos de António Silva e Henrique Araújo, jogadores do plantel de futebol profissional. Os vínculos do defesa central e do avançado, ambos formados no Benfica Campus, foram prolongados por cinco anos (até 2027)", lê-se no sítio de internet das 'águias'.