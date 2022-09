Último dia do mercado de transferências agita plantéis dos "três grandes"

Encerra hoje o mercado de transferências e nas últimas horas registaram-se entradas e saídas nos principais clubes portugueses.

Foi no último dia de mercado que se tornou público que Vertonghen deixaria o Benfica e rumaria ao país natal para jogar no Anderlecht. A saída do defesa belga, aliada à lesão de Morato, que o afastará dos relvados durante dois meses, obriga os encarnados a ir ao mercado em busca de um defesa central nas últimas horas antes do fecho do mercado. Ainda no Benfica, Julien Weigl já não integra o plantel de Roger Schmidt e já se encontra na Alemanha para assinar contrato com o Borussia de Monchengladbach.

Na quinta-feira, uma ‘bomba’ marcou a reta final do mercado de transferências. O alemão Julian Draxler vai assinar pelo clube da luz proveniente do PSG. O campeão do mundo em 2014 pela Alemanha, chega a Lisboa a título de empréstimo, obrigando o Benfica a pagar 2,5 milhões de euros pelos seus serviços. Os últimos anos do alemão foram marcados por várias lesões que o têm afastado dos relvados. Draxler, inclusive, não joga desde março devido a um problema físico.

O guarda-redes Vlachodimos esteve prestes a abandonar as ‘águias’ mas acabou mesmo por não sair. O Ajax tentou a todo o custo levar o guardião para Amesterdão, mas sem sucesso.

Do outro lado da segunda circular, chegam notícias de que Arthur Gomes vai ser reforço da equipa liderada por Rúben Amorim. O brasileiro chega do Estoril a troco de quatro milhões de euros e é mais uma opção para o ataque dos ‘leões’ para as próximas cinco temporadas.

Mais a norte, o FC Porto reforçou-se com o guarda-redes Rafael Portugal contratado ao Portimonense. O brasileiro de 28 anos assina por cinco épocas e custa aos cofres do ‘azuis e brancos’ quatro milhões de euros. Samuel Portugal tem a tarefa de ocupar a vaga deixada por Marchesín que rumou ao Celta de Vigo.