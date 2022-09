O nadador Diogo Ribeiro diz que a conquista de três medalhas de ouro nos Mundiais juniores de natação são uma motivação para o futuro.

O jovem de 17 anos, do Benfica, afirma que um dos objetivos agora é conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos.

Diogo Ribeiro conquistou no sábado o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.