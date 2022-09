O carro onde seguiam a mulher e dois filhos de Sérgio Conceição foi apedrejado na terça-feira à noite, depois da derrota do Futebol Clube do Porto frente ao Brugge.

Segundo o Record, os projéteis partiram os vidros do carro e atingiram a mulher e um dos filhos do treinador enquanto se ouviam insultos de um grupo de adeptos.

Aconteceu quando passavam pela zona do Museu do Futebol Clube do Porto.

Os dragões perderam ontem em casa frente ao clube belga Brugge, para a Liga dos Campeões.