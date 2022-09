Benfica renova contrato com Morato por mais cinco anos

O defesa-central brasileiro Morato renovou o contrato com o Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, assinando um vínculo válido para os próximos cinco anos, até 2027, anunciou esta sexta-feira o clube, através de um comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica renovou o contrato de Morato, jogador do plantel de futebol profissional. O vínculo do defesa-central foi prolongado por cinco anos", pode ler-se na nota publicada no site oficial dos encarnados.

O jovem de 21 anos já disputou oito jogos esta temporada e um golo, ainda que não jogue desde o final de agosto, devido a uma lesão.

"Sinto-me feliz pela confiança do Benfica no meu trabalho e só posso retribuir dentro de campo", declarou o defensor, citado em comunicado do clube de Lisboa.

Morato não entra em campo desde a terceira jornada da I Liga, uma vitória por 3-2 em casa com o Paços de Ferreira, mas acredita que vai "voltar mais forte de certeza".

"Estou a melhorar a cada dia que passa. Sabemos que é algo muito delicado, mas o mais importante é voltar bem e confiante. O departamento médico do Benfica está a fazer tudo em prol disso mesmo", acrescentou.

Chegou aos lisboetas em 2019/20, proveniente do São Paulo, e começou por jogar sobretudo nas camadas jovens e na equipa B, assumindo destaque no plantel principal em 2021/22, disputando 25 encontros (um golo).