Benfica fala em vitória merecida, Juventus assume momento difícil

O treinador do Benfica diz que a vitória frente à Juventus para a Liga dos Campeões foi merecida. Já o autor do único golo dos italianos assumiu que a equipa esteve mal. O Benfica venceu esta quarta-feira a Juventus por 2-1, em Turim, em jogo da 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Já do lado da Juventus, o autor do golo dos italianos, Milik, assumiu que a equipa esteve mal em campo e que se trata de um momento difícil.

“Não queremos encontrar uma desculpa. Somos nós, os jogadores, que temos de assumir a nossa responsabilidade. É um momento difícil que queremos recuperar rapidamente”.

Com este triunfo, o Benfica partilha a liderança do grupo com o Paris Saint-Germain, com seis pontos, enquanto Juventus e Maccabi Haifa, que perdeu em casa com os franceses por 3-1, ainda não pontuaram.