O balanço da segunda jornada da Champions

A vitória do Benfica em Turim, contra a Juventus, coloca os encarnados com duas vitórias na Liga dos Campeões, uma sequência também conseguida por Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e Nápoles.

O triunfo do Benfica, por 2-1, e o do Paris Saint-Germain em Israel, com 3-1 ao Maccabi Haifa, deixam o grupo H já a começar a definir-se, com duas equipas com seis pontos e outras duas sem nenhum.

Para o Benfica da era Schmidt, esta é a 12.ª vitória em 12 jogos.

No PSG, golos do argentino Messi, de Mbappé e do brasileiro Neymar confirmaram que os franceses são candidatos ao título.

O campeão Real Madrid já domina o grupo F, com seis pontos depois de ganhar ao Leipzig, por 2-0. No outro jogo, Shakhtar Donetsk e Celtic equivaleram-se e terminaram 1-1.

Atrás dos madrilenos estão os ucranianos, com quatro pontos, com o Celtic com um e o Leipzig sem pontuar.

O Manchester City domina o grupo H, com seis pontos, mais três que o Dortmund e cinco que Copenhaga e Sevilha, que fizeram nulo na Dinamarca.

Também totalmente vitorioso está o Nápoles, que acertou as contas do grupo A com uma goleada, 3-0, na Escócia, ao Rangers.

No grupo E ainda há equilíbrio, com AC Milan com quatro pontos, Dinamo Zagreb com três, Salzburgo com dois e Chelsea com um, após os resultados de hoje.