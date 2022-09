Pai de Neymar elogia estreia de “sonho” de Arthur Gomes

Arthur Gomes teve, na terça-feira, uma estreia de sonho com a camisola do Sporting. O brasileiro precisou apenas de um minuto para marcar o seu primeiro golo ao serviço dos leões, um golo que tem sido destacado nas redes sociais. Uma das figuras do futebol que elogiou publicamente o avançado foi “só e apenas" o pai de Neymar.

Neymar da Silva Santos parabenizou Arthur na sua rede social Instagram.