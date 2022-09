Arthur Gomes está "muito feliz e a realizar um sonho" por jogar no Sporting

O extremo brasileiro Arthur Gomes foi apresentado esta segunda-feira como reforço do plantel principal de futebol do Sporting, um "grande clube" em que o jogador se sente "muito feliz e a realizar um sonho".

"Vou fazer tudo para recompensar a confiança depositada em mim", declarou o antigo jogador do Estoril Praia, citado numa nota publicada no site online do clube.

O extremo elogiou ainda o treinador Rúben Amorim, considerando-o "um grande treinador".

"Passou muita confiança na nossa primeira conversa, vou fazer tudo para corresponder às expectativas", declarou.

Entre outras ambições, poder jogar na Liga dos Campeões e "dar alegrias aos adeptos" são duas a que deu voz, pedindo aos adeptos que "apoiem do início ao fim" a equipa verde e branca.

Arthur Gomes, de 24 anos, fez a formação no Santos e iniciou a sua carreira no emblema de São Paulo, com empréstimos à Chapecoense e ao Atlético Goianiense pelo meio, antes de rumar a Portugal. O internacional pelas camadas jovens do Brasil chegou a custo zero ao Estoril Praia em 2021/22 e nessa época fez 29 jogos e marcou dois golos pelos canarinhos, que agora deixa para jogar nos leões.

O extremo brasileiro é o sétimo reforço do Sporting para a temporada 2022/23, depois de Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Morita, Trincão, Rochinha e Sotiris Alexandropoulos.