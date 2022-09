Arthur Gomes é reforço do Sporting

O futebolista brasileiro Arthur Gomes, extremo que alinhava no Estoril Praia, é reforço do Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube de Alvalade, que para já não divulgou a duração do contrato do jogador.

Arthur Gomes, de 24 anos, fez a formação no Santos e iniciou a sua carreira no emblema de São Paulo, com empréstimos à Chapecoense e ao Atlético Goianiense pelo meio, antes de rumar a Portugal.

O internacional pelas camadas jovens do Brasil chegou a custo zero ao Estoril Praia em 2021/22 e nessa época fez 29 jogos e marcou dois golos pelos 'canarinhos'.

Já esta temporada, Arthur Gomes foi titular nas quatro primeiras jornadas da I Liga, tendo apontado um golo pelos estorilistas e uma assistência em 4 jogos disputados. O extremo brasileiro é o sétimo reforço dos leões para a temporada 2022/23, depois de Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Morita, Trincão, Rochinha e Alexandropoulos.

A transferência poderá chegar aos 4 milhões de euros, mediante objetivos desportivos, sendo que devem ser pagos, na taxa inicial, 2,5 milhões de euros aos 'canarinhos'.

Arthur despediu-se dos colegas com quem treinou quinta-feira, justamente enquanto o clube preparava o jogo com o Sporting. Os clubes defrontam-se esta sexta-feira às 21h15.