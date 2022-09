Rúben Amorim reage a declarações de Varandas: "Sou o 13.º melhor treinador da liga"

Rúben Amorim reagiu aos comentários de Frederico Varandas sobre ser o melhor treinador da Liga Portuguesa. O técnico dos verdes e brancos mostrou-se feliz com as declarações do presidente, mas esclarece que ainda está longe desse lugar.

O treinador do Sporting reagiu às declarações de Frederico Varandas e afirmou que ao contrário do que o presidente dos ‘leões’ afirmou, não se considera o melhor treinador do campeonato, mas sim o 13º melhor, uma vez que é essa posição que o clube de Alvalade ocupa na tabela classificativa. Prosseguiu dizendo que as palavras de Varandas são apenas de “um presidente que acredita no treinador”.

Rúben Amorim mostrou-se preocupado com a situação desportiva vivida pelo Sporting, uma vez que o clube já sofreu oito golos em apenas quatro jornadas. Número que, segundo o treinador faz com que “durma menos horas”.

Os ‘leões’ protagonizaram um arranque de temporada abaixo das expectativas, somando até ao momento duas derrotas, um empate e apenas uma vitória no campeonato. O técnico do Sporting garantiu que está focado e preparado para enfrentar esta fase menos positiva.