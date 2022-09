Suspeitos de apedrejamento ao carro da família de Conceição pertencem aos Super Dragões

Os suspeitos do ataque ao carro da família de Sérgio Conceição pertencem à claque dos Super Dragões, segundo confirmou uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) à SIC. O carro foi apedrejado na última terça-feira, depois do Futebol Clube do Porto ter sofrido uma derrota pesada em casa para a Liga dos Campeões.

Depois do ataque, a claque dos Super Dragões emitiu um comunicado a repudiar o episódio e a declarar apoio incondicional ao plantel e à equipa técnica do FC Porto. Mas, segundo informações a que a SIC teve acesso, os dois suspeitos do ataque que já identificados pertencem à claque. Sabe-se também que têm antecedentes criminais por roubo e tráfico de droga.

A PSP admite que o número de alegados autores identificados pode vir a subir nos próximos dias. As autoridades têm estado a recolher provas e as primeiras diligências apontam para que mais duas pessoas possam estar envolvidas no apedrejamento do carro emque seguiam a mulher e os filhos de Sérgio Conceição, entre eles Rodrigo Conceição, jogador do clube.

A agressão aconteceu por volta das 23:00 horas de terça-feira após a derrota do FC Porto com o Club Brugge (0-4), em jogo da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.