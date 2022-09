Número dos suspeitos do ataque à família de Sérgio Conceição pode subir

O Futebol Clube do Porto critica as autoridades por causa do apedrejamento ao carro onde seguia a família de Sérgio Conceição, mas a PSP descarta as críticas.

Pertencem a uma das claques do Porto e têm antecedentes criminais por roubos e tráfico de droga. Pelo menos dois já estão identificados, mas a PSP admite que o número de suspeitos possa não ficar por aqui.

As primeiras diligências apontam para um grupo de 4 adeptos do Porto que, por volta das 23 horas da última terça feira, junto ao estádio, no final da humilhante derrota para a liga dos campeões, diante do Club Brugge.

apedrejou o carro em que seguiam a mulher de Sérgio Conceição e dois dos filhos. Os estilhaços atingiram dois dos ocupantes.

Em comunicado, o clube repudiou o ataque. Acusou as autoridades de falta de proteção e pediu mão pesada para os responsáveis. A PSP já reagiu.

Sérgio Conceição cancelou a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado diante do Estoril.