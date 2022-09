Sérgio Conceição mantém silêncio antes do jogo com Estoril

Os alegados autores do apedrejamento ao carro onde seguia a família de Sérgio Conceição já foram identificados. O FC Porto joga amanhã com o Estoril, mas decidiu não realizar a habitual conferência de imprensa.

A PSP ainda não divulgou informações acerca dos presumíveis autores do apedrejamento ao carro onde seguiam a mulher e os dois filhos de Sérgio Conceição, após a derrota com o Club Brugge para a Liga dos Campeões.

Depois de analisadas as imagens de videovigilância, os suspeitos foram identificados e o caso está agora nas mãos das entidades judiciais.

O treinador do FC Porto não quer falar sobre o assunto e, por isso, o clube decidiu prescindir da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril, que acontece no sábado pelas 18:00.