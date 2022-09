Identificados os suspeitos do ataque à família de Sérgio Conceição

O Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) comunicou esta sexta-feira que já identificou os suspeitos do apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição, treinador do campeão nacional de futebol FC Porto.

"No local não foi possível intercetar e identificar os autores do apedrejamento, por esses mesmos o terem aparentemente abandonado numa viatura.

Após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos, tendo o facto sido participado às entidades judiciárias competentes", informou aquela força de segurança, através de uma nota de imprensa.

Na terça-feira, após a derrota do FC Porto com o Club Brugge (0-4), em jogo da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, a viatura na qual seguiam a mulher do treinador dos 'dragões', Liliana Conceição, e dois dos filhos, Rodrigo, de 22 anos, que esteve no banco da partida frente ao tricampeão belga, e José, de sete, foi apedrejada.

Embora não houvesse "quaisquer informações ou indícios da possibilidade da ocorrência de qualquer desordem", o Comando do Porto garante ter mantido "um dispositivo policial reduzido" após o final do desafio "junto à saída designada por P1" do Estádio do Dragão.

"Pelas 23:17, os elementos nesse local foram contactados por uma cidadã a dar conta de que nas imediações do estádio, próximo da estação de metro sul (situada a cerca de 200 metros do local onde se encontravam os polícias), a sua viatura fora apedrejada por desconhecidos", notou a PSP, sobre um incidente que provocou alguns vidros partidos.

O FC Porto repudiou na manhã de quarta-feira o ataque ao carro da família de Sérgio Conceição e lamentou "a falta de proteção das autoridades", apelando para que "o autor ou autores deste ato selvagem" fossem "rapidamente identificados e responsabilizados".

A operação de segurança levada a cabo pela PSP em torno do jogo tinha sido "dada por terminada às 23:00", sem "registo de desordens dignas de destaque", tirando detenções "de um homem por venda de artigos contrafeitos e outro por tráfico de estupefacientes".

O FC Porto, terceiro classificado, com 15 pontos, desloca-se ao Estoril Praia, oitavo, com 10, no sábado, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em partida da sétima jornada da I Liga, que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.