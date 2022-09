Pai e filha do FC Porto insultados na bancada do Estoril

Dois adeptos do FC Porto viram-se este sábado forçados a sair da bancada onde estavam durante o jogo frente ao Estoril Praia, no Estádio da Amoreira.

Um pai e uma filha pequena estavam com camisolas do FC Porto numa zona alegadamente destinada aos adeptos do Estoril.

Os dois adeptos da equipa portista foram alvo de insultados e cuspidelas. Perante o comportamento dos adeptos do Estoril, o pai e a filha foram obrigados a assistir ao jogo noutro local.

O momento de tensão aconteceu aos 37 minutos, pós o segundo golo anulado ao FC Porto.