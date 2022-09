Rafa Silva já tem substituto na seleção nacional

O jogador Rafa Silva colocou um ponto final à sua carreira na seleção portuguesa de futebol. O comunicado de Rafa surgiu na segunda-feira e no dia seguinte Fernando Santos substitui o avançado de 29 ano por Gonçalo Ramos.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta terça-feira, a entrada do avançado do Benfica na seleção nacional.

A notícia surge poucas horas antes do primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol. A equipa está concentrada para os últimos jogos da Liga das Nações, frente à República Checa e Espanha.

Gonçalo Ramos tem 18 internacionalizações como sub-21 num total de 46 jogos pelas Seleções Nacionais.

O avançado de 21 anos terá, assim, a oportunidade de estrear-se pela seleção principal.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.