Portugal está fora da Liga das Nações

A Seleção Nacional perdeu esta terça-feira com a Espanha por 1-0, no Estádio Municipal de Braga, e falhou o acesso à final four da Liga das Nações. O único golo do encontro foi marcado por Álvaro Morata aos 88 minutos.

Com este desaire, Portugal termina a fase de grupos no 2.º lugar do grupo 2 da Liga A, com 10 pontos, menos um que a seleção espanhola, que assim se junta a Croácia, Itália e Países Baixos na final four da Liga das Nações (apenas os primeiros classificados de cada grupo garantem o apuramento). Portugal, vencedor em 2019, só precisava de empatar para selar um lugar na final four da terceira edição da Liga das Nações, que se disputará entre 14 e 18 de junho de 2023.

No outro jogo do grupo A2, a Suíça assegurou a manutenção, com o 2-1 à República Checa, que é despromovida à Liga B. A Suíça chega aos nove pontos e os checos ficam-se pelos quatro.