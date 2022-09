Fernando Santos reage a derrota: "Jogadores saíram todos destroçados"

A Seleção Nacional perdeu esta terça-feira com a Espanha por 1-0, no Estádio Municipal de Braga, e falhou o acesso à final four da Liga das Nações.

À semelhança do que aconteceu com a Sérvia, na qualificação para o Mundial, agora com a Espanha, Portugal voltou a perder um jogo onde o empate era suficiente para o apuramento.

No final do jogo, em conferência de imprensa, Fernando Santos disse que a equipa não pode sofrer um golo nos últimos minutos e considera que a derrota não irá afetar a seleção nacional no Mundial do Qatar.