"Quem sabe hoje não corem de vergonha": Carlos Carvalhal sai em defesa de Ronaldo

O treinador português Carlos Carvalhal saiu esta terça-feira em defesa de Cristiano Ronaldo, alvo de muitas críticas na sequência das exibições menos conseguidas no início desta temporada.

Numa publicação na rede social Twitter, o técnico de 56 anos, atualmente ao serviço do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, fala em “ingratidão” de “muitos” para com o jogador.

"Ingratidão. Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que sempre jogou com orgulho pela nossa seleção, no momento em que se calhar pela primeira vez precisa de apoio… muitos viram as costas e só o criticam. Quem sabe hoje não corem de vergonha… Força Portugal, força CR7", escreveu Carvalhal.