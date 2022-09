"Não me surpreende, de todo": há uma nova denúncia contra o treinador Miguel Afonso

Várias jogadoras da equipa de futebol feminino do Rio Ave acusaram o antigo treinador da equipa, Miguel Afonso, de assédio sexual. A estas atletas junta-se uma ex-futebolista do Bonitos de Amorim, clube que o técnico também orientou, segundo avança o jornal Record.

Miguel Afonso, treinador do plantel sénior feminino do Famalicão, foi esta quarta-feira acusado por várias atletas do Rio Ave de assédio sexual. Relatam que o técnico trocou várias mensagens íntimas com algumas jogadoras, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, onde solicitava vídeos e fotos.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, que afirma que esses episódios começaram assim que Miguel Afonso chegou ao Rio Ave, na época 2020/2021.

Segundo noticia o Público, durante essa temporada, uma atleta chegou a partilhar a situação com os pais e, quando informou o treinador, foi relegada para os escalões de formação do clube. Ainda noutra situação, o namorado de uma atleta chegou mesmo a confrontar o técnico acerca do sucedido, ao que este respondeu que se “tratava apenas de uma brincadeira e pediu desculpas”.

O Rio Ave entretanto já reagiu aos acontecimentos, através da rede social Facebook, dizendo que durante a época em que Miguel Afonso esteve ligado ao clube, algumas atletas chegaram a alertar para alguns comentários menos próprios feitos pelo técnico. O emblema de Vila do Conde, afirma que Miguel Afonso foi confrontando e negou a veracidade das afirmações.

Ao que tudo indica, a direção do Famalicão foi informada do historial do treinador depois de o contratar, mas garantiu que a situação estava resolvida, não especificando que ações foram aplicadas.

“Não me surpreende, de todo. Era o estilo dele”

A somar a todos estes relatos, o jornal Record noticia uma outra situação que envolve uma antiga futebolista da equipa Bonitos de Amorim, clube dos arredores da Póvoa do Varzim. Ana - nome fictício - de 26 anos, foi treinada por Miguel Afonso, e afirma que não está surpreendida com as denúncias que agora se tornaram públicas.

“Não me surpreende, de todo. Era o estilo dele. Não tenho mensagens, porque as apaguei, mas também chegou a tentar comigo”, confessa a antiga atleta, que atualmente já se encontrada afastada dos relvados.

Ana, revelou ainda que o treinador dirigia-se de forma menos própria a “mulheres adultas”. “Quase toda a equipa era dos 20 para cima”, acrescenta.