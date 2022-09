Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar ao treinador Miguel Afonso

As jogadoras do Rio Ave também enviaram provas de que o Famalicão sabia das suspeitas de assédio sexual no dia em que contratou o técnicos, bem como provas de que o diretor desportivo da equipa feminina estava a par de tudo antes da contratação.

Esta sexta-feira, Miguel Afonso não compareceu na academia do Famalicão, onde era suposto orientar o treino da equipa feminina.

As denúncias foram feitas ao jornal Público por várias atletas do Rio Ave. As jogadoras, com idades entre os 18 e os 20 anos, dizem ter recebido mensagens íntimas de teor impróprio dizem que o técnico pedia que lhe enviassem fotografias e vídeos.