Treinador explica porque não lançou Cristiano Ronaldo no dérbi de Manchester

O norueguês Erling Haaland, com três golos e duas assistências, liderou o triunfo imperial do City sobre o United, por 6-3, no dérbi de Manchester, da 9.ª jornada da Liga inglesa de futebol, em que o português Cristiano Ronaldo não saiu do banco.

No final do encontro, o treinador dos “red devils”, Erik ten Hag explicou por que razão não lançou CR7 em campo.