SAD do FC Porto apresenta mais de 20 M€ de lucro em 2021/22

A SAD do FC Porto teve pelo segundo ano consecutivo um resultado líquido consolidado positivo de 20,765 milhões de euros na época 2021/22. A informação foi hoje avançada pela sociedade do atual campeão da I Liga portuguesa de futebol.

No comunicado emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões sinalizaram a "recuperação das receitas relacionadas com o 'matchday', para valores próximos" à pré-pandemia de COVID-19, em contraste com a queda dos "proveitos operacionais, pela redução das receitas obtidas pela participação nas provas europeias".

Por um lado, os custos operacionais apresentaram um crescimento ligeiro, excluindo custos com passes, de 3,216m€. Por outro lado, verificou-se uma redução dos custos com pessoal em 9,684m€.

"Os resultados com cedências de passes de jogadores tiveram um contributo bastante positivo, na ordem dos 83,736m€ para as contas". Já as "amortizações e as perdas por imparidade com passes" resultaram numa penalização de 38,739m€.

O ativo da SAD do FC Porto alcançou 418,449m€, complementando uma subida de 24,762m€ face a 30 de junho de 2021, "apesar da diminuição do valor contabilístico do plantel, principalmente devido ao aumento dos saldos a receber de clientes, em 38,377m€".

E o passivo, registou um aumento de apenas 1% para 530,117m€, verificando-se "uma redução de 20,351m€ face ao período transato no passivo remunerado do grupo".

Na época passa a equipa conseguiu o 30.º título de campeão nacional e a 18.ª Taça de Portugal, contudo, foi afastada na fase de grupos da Taça da Liga e da Liga dos Campeões, para além de ter alcançado os oitavos de final da Liga Europa.