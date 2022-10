Benzema é o vencedor da Bola de Ouro

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, foi esta segunda-feira o vencedor da Bola de Ouro, uma distinção atribuída pela revista France Football. O francês venceu e foi o melhor marcador da Liga dos Campeões e da Liga espanhola. O jogador do Real Madrid, de 34 anos, que, em 25 de agosto, já tinha sido eleito o melhor para UEFA, venceu em 2021/22 a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, sendo o melhor marcador em ambas as provas, com 15 e 27 golos, respetivamente.



Benzema é o quinto jogador francês a ser galardoado - e primeiro no século XXI -, depois de Raymond Copa (1959), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinédine Zidane (1998). No que respeita aos outros troféus, a espanhola Alexia Putellas, do FC Barcelona, ‘bisou’ na Bola de Ouro feminina, enquanto o belga Thibaut Courtois (Real Madrid) recebeu o Prémio Yashin, para melhor guarda-redes, e Gavi, também do ‘Barça’, o Troféu Kopa, para o melhor sub-21.