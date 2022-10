Caso Santos vs Barcelona: Neymar arrisca prisão e poderá ficar de fora do Mundial

Neymar começou a ser julgado esta segunda-feira por alegadas irregularidades verificadas aquando da transferência do atacante brasileiro para o Barcelona, em 2013.

Nessa altura, a empresa DIS Esporte (empresa brasileira) detinha 40% dos direitos económicos do Neymar e acusou o jogador brasileiro, os pais e os dirigentes do Santos e do Barcelona de ocultarem os valores da negociação com o intuito de prejudicarem a empresa.