Cristiano Ronaldo abandona equipa e recolhe ao balneário antes do final do jogo

Cristiano Ronaldo não fez parte do onze inicial dos “red devils” para o embate com a equipa de Londres. Perto dos 90 minutos, o futebolista português ao aperceber que não ia entrar na partida - Manchester United estava a vencer por 2-0-, abandonou o banco de suplentes e foi em direção para o túnel que dá acesso aos balneários.

Esta atitude de Cristiano Ronaldo tornou-se viral nas redes sociais. O treinador do Manchester United já comentou este episódio, afirmando depois do jogo que vai “lidar com isso amanhã [quinta-feira]”.

O jogador de 37 anos participou esta época em 12 jogos e marcou dois golos. Desses 12 jogos, Ronaldo foi titular em seis.