A pergunta que irritou o treinador Vítor Pereira

Na conferência de imprensa posterior à derrota do Corinthians, por 2-0, contra o Fluminense, para o campeonato brasileiro, Vítor Pereira foi confrontando com uma questão pessoal que não foi do seu agrado. O técnico não perdeu tempo a mostrá-lo e repreendeu o jornalista.

Com a derrota de ontem, o “Timão” afundou-se na classificação do Brasileirão e ocupa agora o quinto lugar, com um jogo a menos.

O futuro do técnico está indefinido, visto que o contrato com o clube brasileiro termina em dezembro e os resultados não têm sido os que Vítor Pereira gostaria.

Dada esta situação, o treinador de 54 anos foi inquirido pelo jornalista Marcos Bello com uma questão do foro pessoal.

" A sua esposa quer que você vá [embora do Corinthians] e você quer ficar. A minha pergunta é: quem manda na sua casa? Você ou a sua mulher?, questionou o jornalista.

Vítor Pereira não gostou do que ouviu e acusou Marcos Bello de ser “mal educado” por ter feito essa questão. O treinador português recusou-se a dar uma resposta e atirou: “Tenho mais educação que o senhor, não lhe vou responder”.

O técnico, que já passou pelo FC Porto, prosseguiu na reprimenda e afirmou que o jornalista não se devia “meter num assunto que não tem nada a ver com futebol”.

O pedido de desculpas

Após a conferência de imprensa protagonizada por este momento de tensão, Marcos Bello escreveu uma mensagem no Twitter, onde dirigiu um pedido de desculpas a Vítor Pereira.

“Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei em casa”, começou por escrever o brasileiro antes de admitir que a questão que o próprio fez ao técnico do Corinthias foi ofensiva, e que por isso estava arrependido. Deixou ainda a garantia de que da próxima vez que se encontrar com o técnico vai pedir-lhe desculpa pessoalmente.