“Como muitos de vocês, eu sempre fui um fã do Barcelona. Eu nasci numa família que adora futebol e é fã do Barça. Desde muito pequeno eu não queria ser um jogador de futebol, eu queria ser jogador do Barça. Ultimamente, eu tenho pensado muito naquela criança e no que o pequeno Gerard teria pensado se lhe dissesse que todos os seus sonhos se tornariam realidade. Que ele iria chegar à equipa principal do Barça. Que ganharia todos os títulos possíveis. Que seria campeão da Europa e do Mundo. Que jogaria ao lado dos melhores jogadores da história. Que seria um dos capitães de equipa. Que faria amigos para a vida.”, afirmou.