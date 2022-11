As lágrimas de Piqué no adeus ao futebol

O FC Barcelona isolou-se na liderança provisória da Liga espanhola de futebol, ao vencer por 2-0 o Almeria, em jogo da 13.ª jornada, proporcionando uma despedida perfeita do defesa Gerard Piqué ao estádio Camp Nou.

Piqué foi homenageado antes, durante e depois da partida, com os jogadores da equipa catalã a jogarem com a inscrição 'Sempr3' (Sempre, com referência ao número três, habitualmente utilizado pelo central) e os adeptos a celebrarem a longa carreira do defesa, que conquistou 30 títulos pelos 'culés' e não conteve as lágrimas no agradecimento após o apito final.

O veterano jogador já tinha recebido uma enorme ovação quando foi substituído aos 85 minutos, num jogo que até começou mal para os anfitriões, com o avançado polaco Robert Lewandowski a desperdiçar uma grande penalidade aos sete minutos, acertando no poste da baliza do Almeria, e o 'nulo' a persistir ao intervalo, mas o FC Barcelona quebrou a resistência do 15.º classificado na segunda parte.

O Barcelona isolou-se no topo da classificação, com dois pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, mas o campeão espanhol e europeu pode recuperar o comando do campeonato caso vença na segunda-feira no estádio do Rayo Vallecano, no encontro de encerramento da 13.ª jornada.