"Poção mágica" que Djokovic bebeu no Masters de Paris dá que falar

Num vídeo capturado por um fã, é possível ver o tenista Novak Djokovic a beber uma mistura líquida misteriosa, que tinha sido preparada previamente pelo seu fisioterapeuta, nas bancadas do court, durante a meia-final do Masters de Paris.

O tenista sérvio, detentor de 21 Grand Slams, não levou a melhor sobre o jovem de 19 anos, Holger Rune, na final do torneio disputada no passado domingo. Este foi o primeiro título do dinamarquês num Masters 1000 e logo contra o antigo detentor do troféu.

O novato superou a experiência do adversário e bateu-o pelos parciais de 3-6, 6-3 e 7-5, depois de duas horas e 34 minutos de jogo.

Apesar desta inesperada derrota, o tenista sérvio não gerou indignação por esse motivo. Durante a partida que antecedeu a final, Djokovic enfrentou o grego Stefanos Tsitsipas e acabou por vencer.

Nada de anormal até aqui, tirando o pormenor que um vídeo partilhado nas redes sociais viria a revelar. A meio do jogo, Ulises Badio, fisioterapeuta do astro do ténis, foi filmado a preparar uma solução líquida nas bancadas, que viria a ser entregue a Djokovic por uma assistente.

Esta ação gerou controvérsia nas redes sociais com vários internautas a levantar a questão de que se poderia tratar de uma substância ilícita. Outros tantos saíram em defesa do tenista e disseram que, certamente, o conteúdo da garrafa não passaria de uma mera bebida energética.