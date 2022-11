O dia em que Miguel Oliveira trocou a mota por um carro de rali

Miguel Oliveira vai estrear-se, este sábado, numa prova de rali. Na quinta-feira, foi o primeiro contacto da estrela das motas com o carro da Hyundai, que vai conduzir no rali do Algarve. A SIC acompanhou os treinos em exclusivo.

Despachado do campeonato de moto GP, onde se sagrou o décimo melhor do mundo, Miguel Oliveira vai agora testar a sua habilidade no Rallye Casinos do Algarve. Vai estrear-se a conduzir um Hyundai i20 N Rally2 – marca que o piloto português é embaixador.

Depois de uma experiencia numa etapa do campeonato de Portugal de velocidade, que decorreu em julho, o Miguel Oliveira salta agora para o rali de asfalto. Na estreia, a ambição é com peso e medida.

Mesmo numa corrida sem grande pressão, o treino incluiu uma espécie de formação acelerada, com a ajuda do veterano algarvio Ricardo Teodósio. As dicas ajudaram a afinar a perícia, mas ainda assim há percalços que acontecem. Já quase na reta final do treino, o carro queixou-se do desgaste.

Para já, a paixão pelas 4 rodas é passageira. A mira está bem apontada ao mundial de moto GP de 2023, onde irá correr com a nova mota da Aprilia – a equipa que representa a partir de agora.

O Rallye Casinos do Algarve decorre sábado e domingo. Os percursos de asfalto passam por Lagoa, Portimão, Lagos e Monchique.