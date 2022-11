Entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan aconteceu a pedido do jogador

O Manchester United ainda não reagiu oficialmente à entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista Piers Morgan, mas segundo a Sky Sports, treinador e jogadores ficaram "extremamente desapontados" com o conteúdo e o timing das declarações do jogador português. De acordo com Piers Morgan, foi o próprio Ronaldo que terá sugerido a entrevista.

De Espanha chegam notícias que apontam para uma reação diferente dos companheiros de Cristiano Ronaldo nos "red devills". O jornal As assegura que o plantel continua a admirar o internacional português.

A entrevista ao canal TalkTV com duração de 90 minutos só será transmitida na quarta e quinta-feira, mas um excerto foi divulgado este domingo pelo jornal The Sun.

Ainda não foi divulgada na íntegra, mas já está a fazer manchetes um pouco por todo o mundo, em especial na Europa, com os jornais a destacarem o impacto das declarações do jogador português.

À chegada a Lisboa para integrar a seleção, em exclusivo à SIC, João Palhinha reconhece que é uma situação delicada, sem tecer mais comentários sobre o caso.

Em Inglaterra, as reações sucedem-se. Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, criticou Cristiano Ronaldo e garantiu no Twitter que 99% dos adeptos do United vão ficar ao lado do treinador Erik ten Hag.