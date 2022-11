O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, 22.ª e última prova da temporada, estabelecendo um novo máximo de 15 triunfos na mesma época.

O piloto da Red Bull concluiu as 58 voltas ao circuito de Yas Marina em 1:27.45,914 horas, deixando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na segunda posição, a 8,771 segundos, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) num inglório terceiro lugar, a 10,093 segundos do vencedor.

Leclerc e Pérez chegavam a esta derradeira jornada empatados no segundo lugar do campeonato, com 290 pontos, e o mexicano parecia levar vantagem na luta pelo vice-campeonato.