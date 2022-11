"Os artistas do Mundial": seleção nacional troca a bola por papel e caneta

Os 26 jogadores portugueses que representam Portugal no Mundial do Qatar deram asas à imaginação em prol de uma causa social. As “obras de arte” da armada lusa serão entregues a várias instituições de caráter solidário.

Foi no lançamento da oitava participação portuguesa em Campeonatos do Mundo, a sexta consecutiva, que os 26 selecionados por Fernando Santos trocaram a bola de futebol e as chuteiras pelo papel e a caneta.

Aos pares, tiveram de fazer um retrato do parceiro e o resultado gerou algumas gargalhadas. A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira um vídeo que demonstra o processo artístico.

Duplas como Pepe-Cristiano Ronaldo, Félix-Rúben Dias, Bruno Fernandes-Nuno Mendes, Vitinha-João Mário criaram momentos de riso geral, que valem a pena ser vistos.