Terceiro treino da seleção nacional no Qatar

A seleção portuguesa de futebol, que prepara a estreia no Grupo H do Mundial2022, diante do Gana, na quinta-feira, realiza hoje o terceiro treino no Qatar, que deverá voltar a contar com todos os convocados por Fernando Santos.

Tal como aconteceu no domingo, o selecionador luso deverá ter à disposição todo o grupo, a três dias do primeiro embate na 'poule', diante do conjunto africano, no Estádio 974, em Doha, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa).

O apronto, que será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, está agendado para 10:30 locais (07:30 em Lisboa), no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, e será antecedido de conferência de imprensa, com um atleta a designar, a partir das 10:00 (07:00).

Depois de defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro.