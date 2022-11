Os momentos que antecederam o jogo inaugural do Mundial, entre o Qatar e o Equador, foram de confusão na zona criada para os fãs, no centro de Doha, no Qatar.

Milhares de adrptos tentaram entrar no local onde está instalado um ecrã gigante. A multidão acabou por forçar as barreiras, com as autoridades a impedirem a passagem e polícia de choque na entrada do recinto.

"É muito arriscado. As pessoas podem morrer. A minha família está lá dentro. Não posso entrar para vê-los. Não sei o que fazer", disse à AP Hatem El-Berarri, um iraquiano que disse estar a trabalhar no Dubai referindo que viu pessoas a serem empurradas e mulheres a chorar.