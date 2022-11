Adepto do Equador irritou adeptos do Qatar com um gesto, mas tudo se resolveu

O jogo inaugural do Campeonato do Mundo do Qatar, que se realizou este domingo em Al-Khor, ficou marcado por um momento registado em vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Um adepto da seleção do Equador disse repetidamente “money” ("dinheiro") numa das bancadas do Estádio Al Bayt, enquanto fazia um gesto habitualmente associado a dinheiro, algo que desagradou aos adeptos qataris que assistiam ao encontro, com um deles a ordenar ao equatoriano que se calasse.