Donos do Manchester United estão a estudar venda do clube

Os donos do Manchester United estão a estudar a venda do clube. Num comunicado divulgado esta terça-feira, o clube inglês diz estar à procura de novos parceiros para investir.

“Um dos maiores clubes de futebol do mundo (...) vai dar início a um processo para explorar alternativas estratégicas. O objetivo é aumentar o crescimento futuro do clube”.

O anúncio é feito no mesmo dia em que o clube anunciou a saída de Cristiano Ronaldo por mútuo acordo e com “efeito imediato”. O português já não é, por isso, jogador do Manchester United e pode assinar com qualquer clube.

“O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro", lê-se no comunicado.

Pouco depois de a notícia ser divulgada, o jogador de 37 anos agradeceu aos adeptos do United e disse que esta é a altura para procurar um novo desafio.

A saída acontece depois da polémica entrevista em que Cristiano Ronaldo confessou sentir-se traído e admitiu não ter respeito pelo treinador por não se sentir respeitado.