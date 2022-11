Manchester United começou a remover cartaz gigante que inclui Cristiano Ronaldo

O Manchester United começou a remover de Old Trafford um cartaz que inclui a imagem de Cristiano Ronaldo. Apesar de não ter sido apresentado qualquer motivo, a remoção acontece na semana em que foi divulgada a entrevista polémica do internacional português.

Recorde-se que, até então, a única reação oficial do Manchester United à entrevista do CR7 foi um curto comunicado, no qual garante que só depois de apurados todos os factos tomará alguma decisão..

A primeira parte da entrevista a Cristiano Ronaldo vai ser transmitida esta quarta-feira e amanhã na íntegra.

“Sinto-me traído”

Na polémica entrevista, Cristiano Ronaldo disse que se sentiu traído, revelando que tanto o técnico como altos dirigentes do clube queriam que o português saísse do Manchester United. “Senti que algumas pessoas não me querem aqui, não só este ano, mas também no ano passado”, acrescentou.

O avançado ficou de fora dos últimos dois jogos dos 'red devils', e agora prepara-se para embarcar para o Qatar com a seleção portuguesa, que 'capitaneia', para o Mundial2022.

Ao todo, soma esta época 16 jogos e três golos pelo clube inglês, depois de em 2021/22, época de regresso a Manchester, ter conseguido 24 golos, em 38 encontros.

Na longa entrevista, declarou não ter respeito pelo treinador, por considerar que este não o respeita. "Não tenho respeito, porque ele não me respeita. Se não me respeitas, nunca te respeitarei", afirmou.

Falta de empatia após morte do filho

Cristiano Ronaldo queixa-se ainda de "falta de empatia" para com ele, quando perdeu um dos filhos no parto de Georgina Rodríguez , nascendo apenas um dos gémeos, e que o clube tenta pintá-lo como "a ovelha negra" do plantel. Quem 'escapa' às críticas são os adeptos dos ingleses.

"São o mais importante do futebol e joga-se para eles. Estão sempre do meu lado, são tudo para mim. Por isso, dei esta entrevista, é o momento adequado para dizer o que penso", acrescentou.

Esta tem sido uma época problemática para o 'astro' madeirense, que regressou ao United, em que jogou primeiro entre 2003 e 2009, após passagens no Real Madrid (2009-2018) e na Juventus (2018-2021), tendo começado a carreira no Sporting.