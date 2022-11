João Mário foi o jogador que falou esta terça-feira aos jornalistas na conferência de imprensa da seleção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O futebolista considerou que a entrevista polémica dada por Cristiano Ronaldo "não traz mais pressão" para a equipa das “quinas”. João Mário deu conta de um ambiente de tranquilidade e desfez qualquer rumor sobre um eventual mal estar entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, jogadores do Manchester United.

Este reencontro dos dois futebolistas no balneário da seleção nacional veio no seguimento das notícias avançadas pela imprensa inglesa de que os jogadores do Manchester United ficaram desiludidos com Ronaldo devido à entrevista polémica.