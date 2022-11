Cristiano Ronaldo não atravessa o melhor momento da carreira e os rumores sobre uma eventual saída de Manchester adensam-se cada vez mais. Este domingo foi para o ar um excerto de uma entrevista, onde o craque arrasa toda a estrutura do United, incluindo o treinador Erik Ten Hag. Mas quando começou esta relação tensa (que outrora foi de amor) a ganhar contornos que parecem ser cada vez mais irreparáveis? Tudo terá começado no final da época transata com a modesta campanha do United na Liga Inglesa, que terminou com os “red devils” na 6.ª posição. A equipa ficava assim relegada para a Liga Europa. Ronaldo não ficou satisfeito com o fraco desempenho desportivo do United e a ideia de falhar a Liga dos Campeões, não lhe agradava, por ser uma competição que domina e que já venceu por cinco vezes. Para além disso é também o atleta com mais jogos disputados na prova (183 jogos) e ainda o melhor marcador (140 golos). Época 2022/2023 E se a passada terminou com tensão, a presente época do Manchester United arrancou no final de junho e CR7 falhou… o início dos trabalhos. A sua ausência fez aumentar o cenário de dúvidas e incertezas quanto ao seu futuro, contudo, o avançado garantiu que tudo se devia apenas a razões familiares. Cristiano Ronaldo falha mais um treino no Manchester United e aumentam as dúvidas sobre o futuro Nessa altura começaram a surgir rumores de que o português poderia rumar a emblemas de Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e também de Portugal, com o regresso ao Sporting a tornar-se cada vez menos uma miragem. E, na segunda semana de julho, o emblema britânico partiu rumo à Ásia numa “tour” de pré-temporada, sem Ronaldo. O camisola sete não viajou com os colegas e nessa altura parecia evidente que ambas as partes tinham chegado a um ponto de rutura e a relação entre jogador e clube parecia irremediável. Seria, curiosamente, Ten Hag, em declarações aos jornalistas, a esclarecer que o craque não estava "à venda”, e que fazia parte dos seus planos para a época que se avizinhava. "Cristiano Ronaldo não está à venda, ele faz parte dos nossos planos. Estou a preparar a próxima temporada com ele", disse o técnico holandês em Banguecoque, durante o estágio que a equipa inglesa estava a realizar na Ásia e na Austrália. O regresso a 26 de julho Depois da passagem pelo continente asiático e pela Oceânia, os jogadores comandados por Ten Hag regressaram ao centro de treinos de Carrington. E… CR7 voltou à academia, quase um mês depois dos restantes companheiros, mas desta vez ainda não foi para se apresentar nos treinos. O Português reuniu-se com os dirigentes dos “red devils” para mostrar o seu desagrado e o desejo de deixar o emblema britânico. A rescisão do contrato esteve em cima da mesa, mas o clube não aceitou. Nesta altura começava a surgir o nome do Atlético de Madrid como potencial interessado nos serviços do antigo bola de ouro. O Chelsea também surgia na lista, mas até então nada de concreto se tinha tornado público. Cristiano Ronaldo pede rescisão de contrato e vontade de sair mantém-se

Primeiros minutos em campo 31 de agosto Ronaldo voltou a calçar as chuteiras frente ao Rayo Vallecano e, inclusive, alinhou de início. Acabou por ser substituído e protagonizou um dos primeiros episódios que desagradaram ao treinador do United. O português abandonou o estádio antes do apito final, o que levou Ten Hag a criticá-lo. “É inaceitável, disse-lhes que é inaceitável. Somos uma equipa, todos devem ficar até ao fim”, declarou o técnico em reação ao sucedido. 13 de agosto Dois jogos, duas derrotas. Estes foram os resultados de Ronaldo e companhia no arranque da Premier League, e o desagrado do avançado tornava-se cada vez mais evidente. Os maus resultados aconteciam numa altura em que aumentavam os rumores de uma eventual saída do craque. 17 de agosto Ronaldo pronunciava-se pela primeira vez acerca da situação que vivia em terras de Sua Majestade. O português prometeu esclarecer tudo “numa entrevista em poucas semanas” . No Instagram escreveu também que “das 100 notícias, os media só acertaram cinco”. As especulações acerca da relação entre Ten Hag e Ronaldo cresciam diariamente. O técnico estava desagradado com o seu comportamento e não fechava a porta a uma eventual saída do jogador. 31 de agosto Em conferência de imprensa, o treinador passou uma mensagem oposta do que se dizia e declarou que o clube precisava de “jogadores de qualidade para manter a consistência”, e que por isso era “óbvio” que Ronaldo fazia parte dos planos.

Futuro definido e agora? 1 de setembro Finda a janela de transferência o craque português acabou mesmo por ficar em Old Trafford, contrariando assim as expectativas. Depois de tanta especulação, já se sabe em que clube vai jogar Cristiano Ronaldo 5 de outubro Um dia antes, no dérbi de Manchester, Ronaldo não saiu do banco de suplentes e os “red devils” acabaram por sofrer uma pesada derrota por 6-3. O técnico justificou a não aposta no camisola 7 “por respeito à sua grande carreira”. Um dia depois da catastrófica partida, Ten Hag voltou a pronunciar-se acerca do jogador. “Ele quer jogar e fica incomodado quando não joga. Mas, isso não significa que queira sair do clube ou que tenha pedido para sair. Não acho que esteja infeliz. Nos treinos está feliz e diverte-se com o resto da equipa”. 19 de outubro Depois de uma acalmia de algumas semanas a polémica voltava a instalar-se em Old Trafford. O United venceu o Tottenham por 2-0, para a Liga Inglesa, mas Ronaldo abandonou o banco de suplentes e dirigiu-se aos balneários antes do apito final. O treinador dos “red devils” comentou o sucedido e afirmou que “lidaria depois” com a situação. Já o jogador deixou uma mensagem nas redes sociais onde esclareceu que sempre tentou “dar o exemplo para os jovens que cresceram em todas as equipas que representei. Infelizmente isso nem sempre é possível e por vezes o calor do momento leva o melhor sobre nós”. 21 de outubro O clube anunciou que CR7 seria suspenso por um jogo, na sequência do episódio do jogo anterior. Ten Hag também abordou o tema e repreendeu o comportamento do jogador. "Eu sou o treinador, sou responsável pela cultura desportiva de topo aqui, e tenho de estabelecer padrões e valores, e tenho de os controlar. Estamos numa equipa. (…) Depois de Rayo Vallecano eu disse que era inaceitável, mas ele não era o único. Isto é para todos, quando for a segunda vez, terá consequências. Foi isso que fizemos agora. Sentiremos a sua falta amanhã, é uma falta para a equipa, mas penso que é importante para a atitude e mentalidade do grupo".

