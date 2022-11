Palavra de Ronaldo: Seleção está pronta para "elevar bem alto Portugal"

"Uma vez mais prontos para elevar bem alto o nome de Portugal. São 26 os nomes da lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!", lê-se na página oficial do capitão da equipa de Portugal na rede social Instagram.

Ronaldo faz parte da lista de 26 jogadores chamados por Fernando Santos, em que a principal surpresa é a inclusão do defesa central António Silva, jogador do Benfica de 19 anos que nunca tinha sido chamado à seleção principal.

O avançado do Manchester United prepara-se para disputar a quinta fase final de um Campeonato do Mundo, depois das presenças em 2006, 2010, 2014 e 2018, em que acumulou 17 jogos e sete golos.

A fase final do Mundial2022 realiza-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (02 de dezembro), de Paulo Bento.