Mundial 2022: os 26 escolhidos pelo selecionador Fernando Santos

António Silva é a novidade nos eleitos

O jovem central benfiquista António Silva, que nunca tinha estado numa convocatória, é a novidade na lista dos 26 eleitos de Portugal para o Mundial 2022.

O jogador que recentemente completou 19 anos conquistou a titularidade no Benfica e tem sido uma das grandes figuras dos ‘encarnados’ na época 2022/23, pelo que era mais do que esperada a sua chamada, ainda que não tenha internacionalizações ‘AA’.

António Silva é um dos quatro centrais chamados por Fernando Santos, juntamente com Pepe, que vai cumprir o seu quarto Mundial, Rúben Dias e Danilo Pereira, enquanto os laterais são João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro.

Precisamente, duas semanas antes da estreia de Portugal no Grupo H, agendada para 24 de novembro, com o Gana, o técnico Fernando Santos dá a conhecer os nomes que vão envergar as cores lusas no Qatar.

Os 26 eleitos sairão da lista de 55 pré-convocados que foi divulgada na comunicação social portuguesa e nunca foi desmentida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que alguns elementos parecem ter 'bilhete' certo para um Campeonato do Mundo atípico, por, pela primeira vez na história, ser disputado a meio de uma temporada europeia.

A lista será enviada para a FIFA na segunda-feira, dia em que a Seleção Nacional dará início à fase de preparação para o Mundial2022, que inclui um jogo com a Nigéria, de José Peseiro, a 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A partida para o Qatar está agendada para o dia seguinte, 18 de novembro, e a estreia no campeonato do Mundo acontecerá seis dias depois, a 24 de novembro, frente ao Gana. Seguir-se-á o Uruguai (dia 28), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, dia 2 de dezembro.

Os (seus) 26 escolhidos para ir ao Qatar

