Quantas vitórias? Quem é o melhor marcador? A história de Portugal nos Mundiais

Portugal ocupa o 9.º lugar do ranking FIFA e vai lutar para superar a sua melhor classificação em Mundial - 3.º lugar em 1966 , em Inglaterra.

A seleção nacional portuguesa vai participar pela oitava vez - a sexta consecutiva - num Campeonato do Mundo de futebol e vai tentar fazer história no Qatar. O primeiro Mundial - organizado pela FIFA - que Portugal disputou foi o de 1966, em Inglaterra.

A seleção das “quinas” não falha uma qualificação para um Campeonato do Mundo desde 2002. Portugal vai participar pela sexta vez consecutiva num Mundial.

Quem são os portugueses que mais história fizeram?

De Eusébio a Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa tem tido grandes referências no ataque quando participa em Mundiais.

Eusébio é a grande figura portuguesa ao nível de golos em Campeonatos do Mundo. O avançado participou apenas no Mundial de 1966, mas deixou a sua marca ao tornar-se o melhor marcador da competição, com nove golos em seis jogos.

Desde Eusébio, nenhum outro português conseguiu repetir a proeza. Cristiano Ronaldo foi o jogador que esteve mais perto de o conseguir ao ficar no top-3 no Mundial 2018, com quatro golos em quatro jogos.