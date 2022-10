O Mundial de futebol arranca daqui a menos de um mês e, pela primeira vez, irá realizar-se num país do Médio Oriente.

A fase final do Campeonato do Mundo vai ser disputada no Qatar, entre 20 de novembro a 18 de dezembro. Portugal integra o grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana.

24 das 32 seleções presentes no torneio ficarão instaladas num raio de 10 quilómetros.

No vídeo acima, fique a conhecer o local onde a comitiva portuguesa vai ficar hospedada durante a participação no Mundial 2022.

Escolha aqui os convocados de Portugal para o Mundial