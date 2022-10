Os sete jogos do Mundial 2022 que a SIC vai transmitir

A pouco mais de um mês do arranque do Mundial de Futebol no Qatar, saiba que há sete jogos que vai poder ver na SIC. Os três canais generalistas SIC, RTP e TVI vão partilhar os direitos de transmissão do Mundial em sinal aberto.

Na SIC poderá ver um dos jogos de Portugal na Fase de Grupos, bem como um dos quartos de final, se a Seleção Nacional chegar a essa fase.

Recorde-se que, no Grupo H, o de Portugal, fazem parte as seleções do Gana, do Uruguai e da Coreia do Sul. A estreia da seleção das quinas está marcada para 24 de novembro frente ao Gana, jogando quatro dias depois com os uruguaios, e fechando a fase de grupos a 2 de dezembro (na SIC) frente à seleção de Paulo Bento.

Eis a lista completa dos jogos da SIC no Mundial 2022:

22/11, 19h00 França x Austrália

23/11, 16h00 Espanha x Costa Rica

30/11, 19h00 Polónia x Argentina

2/12, 15h00 Coreia do Sul x Portugal

3/12, 19h00 Jogo dos Oitavos de Final (1.º grupo C x 2.º grupo D)

5/12, 15h00 Jogo dos Oitavos de Final (1.º grupo E x 2.º grupo F)

O Mundial realiza-se no Qatar entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Esta será a oitava fase final, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, que a Seleção Nacional vai disputar, tendo como melhor registo o terceiro lugar da estreia, numa edição em que o ‘rei’ Eusébio marcou nove golos.